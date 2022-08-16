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Дихати нема чим? Зовнішній вигляд путіна знову спантеличив соцмережі (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Спроби втриматися за стіл уже стали "фішкою" російського диктатора Новина оновлена 16 серпня 2022, 12:15
Спроби втриматися за стіл уже стали "фішкою" російського диктатора

Зміни у зовнішності політика, як і раніше, натякають на ймовірну хворобу

Російський кривавий диктатор володимир путін, у якого підозрюють онкологію, знову викликав масове здивування черговою публічною появою. Приводом для обговорення став його зовнішній вигляд під час запису вітального слова для учасників фестивалю "Таврида.АРТ", який проводять в окупованому Криму. На відео політик зображений без звичної суворої краватки, а його шия практично не проглядається за високим відворотом білої сорочки.

Запис, який вже розтиражували в російському і не тільки YouTube, швидко став популярним. Люди з різних країн обговорюють, чи справді хворий диктатор і як він міг собі дозволити з’явитися в такому неохайному вигляді.

Під час свого звернення владимир путін недовго притримує одну руку іншою, а потім кілька разів досить голосно вдаряє розкритими долонями об стіл. Це може бути ознакою серйозної знервованості, як і загальний характер його мовлення. Воно виглядає дуже сумбурним і плутаним попри те, що, швидше за все, він все ж читає заздалегідь прописаний текст із телесуфлера.

Найбільшу увагу глядачів привернула відсутність краватки на шиї, котра досить "запливла". Вона виглядає настільки короткою, що у комірі сорочки здається, ніби голова політика одразу йде в плечі. Ймовірно, це вказує на додаткові проблеми зі спиною, які нерідко підозрюють у путіна.

Користувачі мережі не залишили це відео без уваги, побажавши російському лідеру якнайшвидше отримати гідне покарання за свої дії та рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у путіна можуть бути проблеми із зором, викликані, найімовірніше, саме раковим захворюванням.

Також ми писали, чому лідер Кремля може так рідко задіяти праву руку, через що більшість людей впевнені в тому, що рухання нею завдає йому болю.