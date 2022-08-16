Укр

Дышать нечем? Внешний вид путина вновь озадачил соцсети (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Попытки удержаться за стол уже стали "фишкой" российского диктатора Новость обновлена 16 августа 2022, 13:13
Попытки удержаться за стол уже стали "фишкой" российского диктатора

Изменения во внешности политика по-прежнему намекают на вероятную болезнь

Российский кровавый диктатор владимир путин, у которого подозревают онкологию, снова вызвал массовое удивление очередным публичным появлением. Поводом для обсуждение послужил его внешний вид во время записи приветственного слова для участников фестиваля "Таврида.АРТ", который проводят в оккупированном Крыму. На видео политик запечатлен без привычного строгой галстука, а его шея практически не просматривается за высоким отворотом белой рубашки.

Запись, которую уже растиражировали в российском и не только YouTube, быстро стала популярной. Люди из разных стран обсуждают, действительно ли болен диктатор и как он мог себе позволить появиться в столь неопрятном виде.

Во время своего обращения владимир путин недолго придерживает одну руку другой, а затем несколько раз довольно громко ударяет раскрытыми ладонями о стол. Это может служить признаком серьезной нервозности, как и общий характер его речи. Она выглядит весьма сумбурной и сбивчивой, несмотря на то, что, скорее всего, он все же читает заранее прописанный текст с телесуфлера.

Наибольшее же внимание зрителей привлекло отсутствие галстука на достаточно заплывшей шеи. Она выглядит настолько короткой, что в вороте рубашки кажется, будто бы голова политика сразу уходит в плечи. Вероятно, это указывает на дополнительные проблемы со спиной, которые нередко подозревают у путина.

Пользователи сети не оставили это видео без внимания, пожелав российскому лидеру поскорее встретить достойное наказание за свои проступки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что у путина могут быть проблемы со зрением, вызванные, скорее всего, именно раковым заболеванием.

Также мы писали, почему лидер Кремля может так редко задействовать правую руку, из-за чего большинство людей уверены в том, что движение ею причиняет ему боль.