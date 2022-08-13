Проблемы со зрением? Российский разведчик назвал болезнь, из-за которой у путина ухудшилось самочувствие

Через рак путин теряет возможность полноценно функционировать

Слухи о состоянии здоровье российского президента владимира путина, который согласно прогнозам вряд ли доживет до шикарной пенсии, не перестают быть одной из главных тем для обсуждения. В британской разведке убеждены, что диктатор страдает тяжелой формой рака, поэтому жить ему осталось не более трех лет.

Как пишет издание Mirror, ссылаясь на слова одного из офицеров российской разведки (ФСБ), 69-летний президент россии имеет тяжелую форму быстро прогрессирующего рака, так что жить ему осталось не более двух-трех лет. Кроме того, он добавил, что из-за проблем со здоровьем у диктатора существенно ухудшилось зрение.

Представитель ФСБ отмечает, что в последнее время российский лидер страдает систематической сильной головной болью и плохо видит. Поэтому все его речи на телевидении печатают очень большим шрифтом, чтобы тот мог прочитать то, что должно сказать.

Носить очки, по всей видимости, пути не хочет, ведь считает, что это может быть воспринято как признак его слабости.

"Раньше он был собран с подчиненными, но теперь у него случаются вспышки неконтролируемой ярости. Он совсем сошел с ума и почти никому не доверие есть", — пояснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему, по мнению эксперта, российский президент владимир путин почти не двигает правой рукой.

Также напомним, что социолог Игорь Эйдман опроверг наличие серьезных проблем по здоровью у владимира путина. Он считает эти слухи пропагандой русской ФСБ.