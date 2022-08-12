До шикарной пенсии не доживет: британский разведчик дал прогноз по путину

Конец диктатора в любом случае будет неприятным, прогнозирует Дирлав

Пока отечественные политологи размышляют – слухи о слабом здоровье рашистского диктатора владимира путина являются правдой или это спецоперация по укреплению его власти, западные эксперты видят ситуацию под несколько иным углом. В частности, экс-глава британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав уверен, что до шикарной пенсии, на которую пути накрал себе миллиарды долларов, он не доживет. И причин может быть две.

Как пишет Newsweek, в своем подкасте он предположил, что правление диктатора может закончиться либо из-за действительно плохого состояния его здоровья, либо из-за устранения руками другой, нелояльной к нему группировки. "Как и многие большие диктаторы, я просто ставлю вопрос, будет ли он когда-то пользоваться преимуществами или плодами своих нечестно полученных доходов… Он сделал ужасную ошибку в отношении Украины. Каким будет результат этого, трудно предсказать, но он кончит определенным очень неприятным способом", – сказал Дирлав.

Издание также ссылается на более ранний выпуск подкаста экс-руководителя МИ-6, в котором он тоже упоминал слабое здоровье путина. Тогда Дирлав предполагал, что в случае смерти от болезни его сменит секретарь российского совбеза николай патрушев. Впрочем, он подверг сомнению, что патрушев окажется живучей фигурой на политической шахматной доске россии.

Как сообщал "Телеграф", ранее американский эксперт по безопасности объяснила, что может на самом деле быть не так с правой рукой путина — он ею почти не двигает и в последнее время это привлекает все больше внимания.