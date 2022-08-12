До шикарної пенсії не доживе: британський розвідник дав прогноз щодо путіна

Кінець диктатора в будь-якому разі буде неприємним, прогнозує Дірлав

Поки вітчизняні політологи гадають – чутки про слабке здоров’я рашистського диктатора володимира путіна є правдою, чи це спецоперація зі зміцнення його влади, західні експерти бачать ситуацію під дещо інакшим кутом. Зокрема екс-голова британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав упевнений, що до шикарної пенсії, на яку путін накрав собі мільярди доларів, він не доживе. І причин може бути дві.

Як пише Newsweek, у своєму подкасті він припустив, що правління диктатора може закінчитись або через дійсно поганий стан його здоров’я, або через усунення руками іншого, нелояльного до нього угруповання. "Як і багато великих диктаторів, я просто ставлю питання, чи буде він колись користуватися перевагами чи плодами своїх нечесно отриманих доходів… Він зробив жахливу помилку щодо України. Яким буде результат цього, важко передбачити, але він скінчить у певний дуже неприємний спосіб", — сказав Дірлав.

Видання також посилається на більш ранній випуск подкаста екс-керівника МІ-6, в якому він теж згадував слабке здоров’я путіна. Тоді Дірлав припускав, що в разі смерті від хвороби його змінить секретар російського радбезу микола патрушев. Втім, він поставив під сумнів, що патрушев виявиться живучою фігурою на політичній шахівниці росії.

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Як повідомляв "Телеграф", раніше американський експерт з питань безпеки пояснила, що може насправді бути не так з правою рукою путіна – він нею майже не рухає і останнім часом це привертає все більше уваги.