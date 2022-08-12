До шикарної пенсії не доживе: британський розвідник дав прогноз щодо путіна
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Кінець диктатора в будь-якому разі буде неприємним, прогнозує Дірлав
Поки вітчизняні політологи гадають – чутки про слабке здоров’я рашистського диктатора володимира путіна є правдою, чи це спецоперація зі зміцнення його влади, західні експерти бачать ситуацію під дещо інакшим кутом. Зокрема екс-голова британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав упевнений, що до шикарної пенсії, на яку путін накрав собі мільярди доларів, він не доживе. І причин може бути дві.
Як пише Newsweek, у своєму подкасті він припустив, що правління диктатора може закінчитись або через дійсно поганий стан його здоров’я, або через усунення руками іншого, нелояльного до нього угруповання. "Як і багато великих диктаторів, я просто ставлю питання, чи буде він колись користуватися перевагами чи плодами своїх нечесно отриманих доходів… Він зробив жахливу помилку щодо України. Яким буде результат цього, важко передбачити, але він скінчить у певний дуже неприємний спосіб", — сказав Дірлав.
Видання також посилається на більш ранній випуск подкаста екс-керівника МІ-6, в якому він теж згадував слабке здоров’я путіна. Тоді Дірлав припускав, що в разі смерті від хвороби його змінить секретар російського радбезу микола патрушев. Втім, він поставив під сумнів, що патрушев виявиться живучою фігурою на політичній шахівниці росії.
Як повідомляв "Телеграф", раніше американський експерт з питань безпеки пояснила, що може насправді бути не так з правою рукою путіна – він нею майже не рухає і останнім часом це привертає все більше уваги.