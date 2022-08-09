"Гидота!": у мережі жартують над виглядом путіна з "солодкої" зустрічі

Стан здоров'я путіна й надалі продовжує бути топтемою для обговорення в мережі

кривавий російський президент володимир путін, погіршення стану здоров'я якого останнім часом обговорюють все частіше, напередодні зустрівся з губернатором Білгородської області В'ячеславом Гладковим. Під час зустрічі очільник області зробив диктатору солодкий презент у вигляді шоколаду "Альошка", що потягнуло появу низки жартів над лідером рф. Проте, не лише досить дивний подарунок Гладкова спровокував дискусії в мережі, користувачі вкотре звернули увагу й на зовнішній вигляд путіна, який показався більшості ще гіршим, аніж раніше.

Зустріч путіна та Гладкова

Під час візиту до президента губернатор розповідав путіну про підсумки виконаної за останні півтора року роботи: про розвиток сільського господарства в області, нові проєкти в промисловому секторі, а також про підтримку малого та середнього підприємництва. Проте доповідь Гладкова користувачів мережі не зацікавила. Натомість увага була прикута до поведінки та рухів диктатора, який буквально втиснувся у стілець та зовсім не рухав правою рукою.

Більшість зійшлися на думці, що вигляд у путіна, м'яко кажучи, не найкращий. Є й такі, хто підмітив невелику довжину стола, за яким сидів лідер рф і припустив, що на зустрічі з Гладковим міг бути не путін власною персоною, а його двійник.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на думку психіатра змінився стан здоров'я російського президента після його провалу в Україні.

Також нагадаємо, до яких страшних речей довелося вдаватися путіну, аби зберегти свою молодість.