Рус

"Гидота!": у мережі жартують над виглядом путіна з "солодкої" зустрічі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
832
лідер росії путін Новина оновлена 09 серпня 2022, 11:47
лідер росії путін

Стан здоров'я путіна й надалі продовжує бути топтемою для обговорення в мережі

кривавий російський президент володимир путін, погіршення стану здоров'я якого останнім часом обговорюють все частіше, напередодні зустрівся з губернатором Білгородської області В'ячеславом Гладковим. Під час зустрічі очільник області зробив диктатору солодкий презент у вигляді шоколаду "Альошка", що потягнуло появу низки жартів над лідером рф. Проте, не лише досить дивний подарунок Гладкова спровокував дискусії в мережі, користувачі вкотре звернули увагу й на зовнішній вигляд путіна, який показався більшості ще гіршим, аніж раніше.

путін володимир провів зустріч із гебернатором Гладковим
Зустріч путіна та Гладкова

Під час візиту до президента губернатор розповідав путіну про підсумки виконаної за останні півтора року роботи: про розвиток сільського господарства в області, нові проєкти в промисловому секторі, а також про підтримку малого та середнього підприємництва. Проте доповідь Гладкова користувачів мережі не зацікавила. Натомість увага була прикута до поведінки та рухів диктатора, який буквально втиснувся у стілець та зовсім не рухав правою рукою.

Більшість зійшлися на думці, що вигляд у путіна, м'яко кажучи, не найкращий. Є й такі, хто підмітив невелику довжину стола, за яким сидів лідер рф і припустив, що на зустрічі з Гладковим міг бути не путін власною персоною, а його двійник.

володимир путін - реакція
Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на думку психіатра змінився стан здоров'я російського президента після його провалу в Україні.

Також нагадаємо, до яких страшних речей довелося вдаватися путіну, аби зберегти свою молодість.

Теги:
#Володимир Путін #Рука #Зустріч #Хвороба