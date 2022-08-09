Состояние здоровья путина продолжает быть топтемой для обсуждения в сети

кровавый российский президент владимир путин, ухудшение состояния здоровья которого в последнее время обсуждается все чаще, накануне встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Во время встречи глава области сделал диктатору сладкий презент в виде шоколада "Алешка", что повлекло появление ряда шуток над лидером россии. Однако, не только довольно странный подарок Гладкова спровоцировал дискуссии в сети, пользователи в очередной раз обратили внимание и на внешний вид путина, который, как показалось большинству, стал еще хуже, чем раньше.

Встреча Пптина и Гладкова

Во время визита к президенту губернатор рассказывал о результатах проделанной за последние полтора года работы: о развитии сельского хозяйства в области, новых проектах в промышленном секторе, а также о поддержке малого и среднего предпринимательства. Однако доклад Гладкова пользователей сети не заинтересовал. Их внимание было приковано к поведению и движениям диктатора, который буквально втиснулся в стул и совсем не двигал правой рукой.

Большинство сошлись во мнении, что вид у путина, мягко говоря, не самый лучший. Есть и такие, кто подметил небольшую длину стола, за которым сидел лидер рф и предположил, что на встрече с Гладковым мог быть не пути собственной персоной, а его двойник.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как, по мнению психиатра, изменилось состояние здоровья российского президента после его провала в Украине.

Также напомним, к каким страшным вещам пришлось прибегать к пути, чтобы сохранить свою молодость.