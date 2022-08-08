"Слипнется": в сети хохочут над путиным, получившим сладкий подарок (видео)

В искренность эмоций российского диктатора никто не поверил, как и в историю с шоколадкой-презентом

В понедельник, 8 августа, в стенах кремля российский президент владимир путин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, который пришел к кровавому диктатору не с пустыми руками. Сладкий подарок якобы от всей области стал предметом насмешек в сети.

Видео, где путин удивляется подарку в виде шоколадки от белгородского чиновника, опубликовал в Twitter пропагандистский канал "Кремлёвский пул". Гудков презентовал российскому президенту несколько плиток шоколада "Алешка", имеющего свою историю. Примечательно, что это оказалось подарком от всей области.

Бестолковый жест губернатора Белгородской области стал предметом шуток в сети. Пользователи в шоколаде "Алешка" увидели намек на оппозиционера Алексея Навального, которого путинский режим приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. А некоторые подметили, что вместе с плиткой "Алешки" российский чиновник прихватил для путина еще и чемодан, по всей вероятности, не пустой. Кому-то подачка в виде шоколадки напомнила визит к секретарю, которого за небольшую услугу так принято благодарить, а один из пользователей вообще пошутил, что Гладков забыл к шоколадке докупить букет роз и презервативы.

Примечательно, пользователи сети не поверили, что путин не знал, что к нему на встречу придут с шоколадом, ведь в кремле всех посетителей и вещи, которые они несут с собой, тщательно проверяют.

Ранее "Телеграф" сообщал, что шоколадка "Алешка", изготовленная в Белгородской области, имеет свою историю. На этикетке изделия изображен мальчик в шлеме на фоне сирени, которого рисовали с ребенка — мальчика Алексея из Белгорода, якобы очень увлекающегося военным делом и просмотром того, как российские танки уходят в Украину. Ребенок встречал российских солдат на улице, становясь по стойке смирно и отдавая им честь, чем и привлек к себе внимание. Мальчик в каске пришел на смену провальному символу роспропаганды — бабушки, которая вышла к бойцам с флагом СССР, а затем раскритиковала зверства оккупантов.