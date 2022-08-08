"Злипнеться": у мережі регочуть над путіним, який отримав солодкий подарунок (відео)

У щирість емоцій російського диктатора ніхто не повірив, як і в історію з шоколадкою-презентом

У понеділок, 8 серпня, у стінах кремля російський президент володимир путін зустрівся з губернатором Білгородської області В'ячеславом Гладковим, який прийшов до кривавого диктатора не з пустими руками. Солодкий подарунок нібито від всієї області став предметом насмішок у мережі.

Відео, де путін дивується подарунку у вигляді шоколадки від білгородського чиновника, опублікував у Twitter пропагандистський канал "Кремлівський пул". Гудков презентував російському президенту кілька плиток шоколаду "Альошка", який має свою історію. Примітно, що це стало подарунком від всієї області.

Недолугий жест губернатора Білгородської області став предметом жартів у мережі. Користувачі у шоколаді "Альошка" побачили натяк на опозиціонера Олексія Навального, якого путінський режим засудив до 9 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. А дехто підмітив, що разом з плиткою "Альошки" російський чиновник прихопив для путіна ще й валізку, цілком ймовірно, що не пусту. Комусь подачка у вигляді шоколадки нагадала візит до секретаря, якому за невелику послугу таким чином заведено дякувати, а один з користувачів взагалі пожартував, що Гладков забув до шоколадки докупити букет троянд та презервативи.

Примітно, що користувачі мережі не повірили у те, що путін не знав, що до нього на зустріч прийдуть з шоколадом, адже у кремлі всіх відвідувачів та речі, які вони несуть з собою, ретельно перевіряють.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що шоколадка "Альошка", виготовлена у Білгородській області, має свою історію. На етикетці виробу зображений хлопчик у шоломі на фоні бузку, якого змалювати з дитини — хлопчика Олексія з Білгорода, який нібито дуже захоплюється військовою справою і любить дивитися, як російські танки йдуть в Україну. Дитина зустрічала російських солдатів надворі, стаючи по стійці смирно і віддаючи їм честь, чим і привернула до себе увагу. Хлопчик у касці прийшов на зміну провальному символу роспропаганди — бабусі, що вийшла до бійців із прапором СРСР, а потім розкритикувала звірства окупантів.