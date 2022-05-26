Бабусю з прапором у путінців змінив новий образ пропаганди

Міноборони росії вже активно використовує образ дитини у своїх цілях

Після історії з українською бабусею, що вийшла до окупантів із прапором СРСР, а потім розкритикувала їхні звірства, росіяни використовують для пропаганди лише своїх громадян. Наприклад — хлопчика Льошу з Білгородської області, якому подобається військова справа і дивитися, як танки йдуть в Україну. Днями за мотивами його фото у росії випустили нову шоколадку "Альошка".

Більше подробиць розповість "Телеграф", посилаючись на росЗМІ.

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Альоша часто зустрічав російські війська надворі, стаючи по стійці смирно і віддаючи їм честь.

Незабаром на хлопця звернули увагу не лише самі загарбники, а й найвище керівництво. Після цього Льоші почали презентувати всілякі дрібниці, пов’язані з армією, а згодом зробили його новим символом пропаганди.

Льоша просто не знають, що з дітьми його віку робить в Україні армія росії

З дитиною з’являлися малюнки на стінах російських міст, а тепер стало відомо про випуск шоколадки з його ім’ям.

Хлопчику дуже подобається позувати з солодощами та новою свастикою на передпліччі

Зображення на обгортці змальоване із фотографії самого Льоші. Також серед важливих деталей там є військове вітання, шапка льотчика і бузок на фоні.

Купити таку шоколадку в магазині не вдасться, бо всі такі солодощі передають російським солдатам у шпиталі чи на фронт. Шоколад вирішили випустити темним, а чи не молочним. Як пояснив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков, цей вид солодкого корисніший для здоров’я. Як можна зрозуміти, "Альошка" випускається саме у цьому регіоні.

Звісно ж, користувачі мережі не змогли пройти повз подібну новину, відразу висловивши своє ставлення до таких символів. Дехто, щоправда, радіє, що цього разу військові змогли утриматись від створення пам’ятників.

Нагадаємо, що бабуся з радянським прапором вибухнула дуже гучною критикою на адресу росії, яка атакувала Україну. Своє потрапляння до "символів пропаганди" вона пояснила плутаниною і розповіла, навіщо насправді несла червоний прапор.