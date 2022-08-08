Зацикленість на Україні грає з путіним злий жарт: психіатр поставив діагноз

Хоча думки експертів щодо діагнозів розходяться, всі вони зійшлися на думці, що путін все ж має низку психічних розладів

Російський президент володимир путін, ймовірні проблеми зі здоров'ям якого останнім часом не обговорюють лише ліниві, має серйозні проблеми із психікою, котрі лише погіршилися через його зацикленість на Україні.

Як пише видання "НВ", ще у 2014 році канцлер Німеччини Ангела Меркель поспілкувалася з російським лідером після початку окупації Криму та Донбасу, після чого публічно заявила, що путін втратив контакт з реальністю. На думку психіатра Бориса Херсонського, після двох десятиліть у владі диктатор піддався професійній деформації за нарцисичним типом, що лише посилюється через його зацикленість на об'єкті, який провокує появу ще й підсвідомого страху. Цим об'єктом лікар називає Україну.

Водночас на думку американського нейробіолога Джеймса Феллона, володимир путін є так званим первинним психопатом. Експерт запевняє, що розлад особистості президента рф викликаний як генетичними факторами, так і низкою травм, які той переніс у дитячому та зрілому віці.

"Психопати — не чокнуті, вони не мають психозу, але і рамок дозволеного. Вони готові піти на все що завгодно, аби домогтися свого. Зараз питання стоїть так: "Розв'язати ядерну війну – крок, неприйнятний для всіх. А які є альтернативи?" – пояснив Феллон.

Український психолог Дмитро Попов, із думкою Феллона не згодний та вважає диктатора вторинним психопатом та соціопатом. За його словами, у путіна повністю відсутня емпатія та співчуття як до своєї родини, так і до інших людей. Крім того, експерт помітив у російського лідера ознаки маячного розладу.

Тим часом лікар-психіатр Роман Долинський переконаний, що проблеми із психічним станом путіна включають в себе мікс епілептоїдних та антисоціальних розладів особистості.

За словами фахівця, диктатор має ще й вкраплення параноїдального синдрому. Як приклад він приводить особисті зустрічі російського лідера з іншими чиновниками, коли путін сідає від них на великій відстані та намагається нікого до себе близько не підпускати, ховаючись у бункері.

"До речі, паранояльні риси у поведінці спостерігали й у Сталіна незадовго до його смерті", — відзначив Долинський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як головний український розвідник Кирило Буданов прокоментував проблеми зі здоров'ям у російського президента путіна через що він змушений вдаватися до допомоги своїх двійників та пояснив, яким чином можна їх можна відрізнити від "оригінала".