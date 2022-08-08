Зацикленность на Украине играет с путиным злую шутку: психиатр поставил диагноз

Хотя мнения экспертов относительно диагнозов расходятся, все они сошлись во мнении, что путин все же имеет ряд психических расстройств

Российский президент владимир путин, вероятные проблемы со здоровьем которого в последнее время не обсуждают только ленивые, испытывает серьезные проблемы с психикой, и они только ухудшились из-за его зацикленности на Украине.

Как пишет издание "НВ", еще в 2014 году канцлер Германии Ангела Меркель пообщалась с российским лидером после начала оккупации Крыма и Донбасса, после чего публично заявила, что рутин потерял контакт с реальностью. По мнению психиатра Бориса Херсонского, после двух десятилетий во власти диктатор подвергся профессиональной деформации по нарциссическому типу, что только усиливается из-за его зацикленности на объекте, провоцирующем появление еще и подсознательного страха. Этим объектом врач называет Украину.

В то же время, по мнению американского нейробиолога Джеймса Феллона, владимир путин является так называемым первичным психопатом. Эксперт уверяет, что расстройство личности президента рф вызвано как генетическими факторами, так и рядом травм, которые тот перенес в детском и зрелом возрасте.

"Психопаты — не чокнутые, они не имеют психоза, но и рамок дозволенного. Они готовы пойти на все что угодно, чтобы добиться своего. Сейчас вопрос стоит так: "Решить ядерную войну — шаг, неприемлемый для всех. А какие альтернативы?" – объяснил Феллон.

Украинский психолог Дмитрий Попов, с мнением Феллона, не согласен и считает диктатора вторичным психопатом и социопатом. По его словам, у путина полностью отсутствует эмпатия и сочувствие как к своей семье, так и к другим людям. Кроме того, эксперт заметил у российского лидера признаки бредового расстройства.

Тем временем врач-психиатр Роман Долинский убежден, что проблемы с психическим состоянием путина включают в себя микс эпилептоидных и антисоциальных расстройств личности.

По словам специалиста, у диктатора еще и вкрапления параноидального синдрома. В качестве примера он приводит личные встречи российского лидера с другими чиновниками, когда пути садятся от них на большом расстоянии и пытаются никого к себе близко не подпускать, прячась в бункере.

"Кстати, паранойальные черты в поведении наблюдали и у Сталина незадолго до его смерти", — отметил Долинский.

Ранее "Телеграф" сообщал, как главный украинский разведчик Кирилл Буданов прокомментировал проблемы со здоровьем у российского президента путина из-за чего он вынужден прибегать к помощи своих двойников и объяснил, каким образом можно их можно отличить от "оригинала".