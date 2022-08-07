Не только ботокс: мольфарка рассказала о страшных вещах, которые делал путин для сохранения молодости

О поездках российского президента в Сибирь известно давно, а вот их цель знает далеко не каждый

Тот факт, что российский президент владимир путин использует ботокс, заметили уже давно. Из-за этого и постоянных консультаций с врачами диктатору ставили даже диагноз ипохондия — состояние психики, когда человек сильно переживает о своем здоровье. Однако выяснилось, что это далеко не все, что делал путин для "сохранения лица".

Как рассказала мольфарка и участница секретного "батальона 14" Магдалена Мочиовски в интервью журналистке Анастасии Федор, российский президент для того, чтобы выглядеть молодым, ездил к шаманам Сибири и брал с собой действующего главу Минобороны рф сергея шойгу.

"Он неоднократно ездил в Сибирь с шойгу на разные магические обряды и ритуалы. В том числе он неоднократно совершал обряд на омоложение и это не только ботекс… Там явно были страшные ритуалы, связанные с кровью. Правда, не с человеческой, хотя я не могу утверждать, что там человеческой крови не было, когда он не жалеет кровь наших детей. То есть, он совершал такие страшные ритуалы, купался в оленьей крови, распинал медведей и прочее", — убеждена мольфарка.

Стоит отметить, что надутое лицо путина становилось предметом обсуждения в британских СМИ, где его сравнили с хомяком. Между тем пластический хирург Дмитрий Слоссер предостерег российского диктатора от чрезмерного использования ботекса, отметив, что "шарик может лопнуть".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в последнее время российский президент владимир путин начал довольно странно заикаться во время своих речей. Также мы писали о том, что кроме физических болезней у путина могут быть также и психологические проблемы.