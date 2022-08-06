Гордон рассказал, что ему известно о состоянии здоровья путина

Гордон уверяет, что существенных проблем со здоровьем у путина нет

Украинский журналист Дмитрий Гордон присоединился к дискуссиям о возможных проблемах со здоровьем президента россии владимира путина, опровергнув наличие серьезных болезней у диктатора.

Как в своем интервью для журналиста Василия Голованова рассказал Гордон, скорее всего, российский лидер чувствует себя довольно неплохо и на здоровье не жалуется, мол, основа для разговоров об ухудшении самочувствия президента рф может распространяться в ФСБ для "дестабилизации ожиданий".

"Мне кажется, что заявления многих политиков и общественных деятелей о том, что путин болен, что у него рак и он скоро коньки двинет — это желаемое кажется за действительное. Да, нормальные люди хотят, чтобы он скорее умер. Потому что мы понимаем: когда умрет путин — закончится война. В тот же день, в то же время, варианта другого даже нет. Но он нормально выглядит, хорошо ходит, говорит, голова варит", — отметил Гордон.

Он также прокомментировал недавнее видео с Путиным, на котором тот не смог поднять правую руку, чтобы прогнать комара. По его словам, кровавый президент совсем не производит впечатление больного человека и со здоровьем у него точно все нормально.

Читайте также: Категория Мир Битва путина с комаром: эксперт рассказал, какие диагнозы диктатора она может подтвердить Несмотря на то, что точные данные тщательно скрывают, эксперты отчетливо видят признаки нарушений психики у путина.

"Может, от комаров отмахивается левой, а от мух — правой. Мы же не знаем, как там на самом деле. Но впечатление тяжело больного человека и даже больного человека, поверьте мне, он не производит. Он разговаривал с Макроном, говорит: "Ну все, мне уже нужно идти играть в хоккей". Человек в хоккей играет. Вы попробуйте в хоккей поиграть, надеть амуницию, даже на лед выйти! Та нет. Я думаю, что там все нормально", — подытожил журналист.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в ЦРУ прокомментировали слухи о проблемах со здоровьем владимира путина, отметив, что российский президент слишком здоров.

В то же время, по мнению психиатра Калифорнийского университета Джеймса Феллона, мимика лидера рф путина говорит о наличии у него ряда психических заболеваний.