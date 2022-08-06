Гордон розповів, що йому відомо про стан здоров`я путіна

Гордон запевняє, що суттєвих проблем зі здоров'ям у путіна немає

Український журналіст Дмитро Гордон долучився до дискусій щодо ймовірних проблем зі здоров'ям президента росії володимира путіна, спростувавши наявність серйозних хвороб у диктатора.

Як у своєму інтерв'ю для журналіста Василя Голованова розповів Гордон, скоріше за все, російський лідер почувається досить непогано і на здоров'я не скаржиться, мовляв, підґрунтя для розмов щодо погіршення самопочуття президента рф можуть поширювати у ФСБ задля "дестабілізації очікувань".

"Мені здається, що заяви багатьох політиків та громадських діячів про те, що путін хворий, що у нього рак і він скоро ковзани рушить — це бажане видається за дійсне. Так, нормальні люди хочуть, щоб він скоріше помер. Тому що ми розуміємо: коли помре путін — закінчиться війна. Того ж дня, в той же час, варіанта іншого навіть немає. Але він нормально виглядає, добре ходить, каже, голова варить", — зазначив Гордон.

Крім того, Гордон прокоментував нещодавнє відео з російським диктатором, де той нібито не зміг підняти праву руку, аби відігнати настирливого комара. За його словами, кривавий президент зовсім не справляє враження хворої людини і зі здоров'ям у нього точно все нормально.

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"Може від комарів відмахується лівою, а від мух — правою. Ми ж не знаємо, як там насправді. Але враження важко хворої людини і навіть хворої людини, повірте мені, вона не справляє. Він розмовляв з Макроном, каже "Ну все, мені вже треба йти грати у хокей". Людина у хокей грає. Ви спробуйте у хокей пограти, надіти амуніцію, навіть на лід вийти! Та ні. Я думаю, що там все нормально", — підсумував журналіст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у ЦРУ прокоментували чутки щодо проблем зі здоров'ям володимира путіна, відзначивши, що російський президент аж занадто здоровий.

Водночас на думку психіатра Каліфорнійського університету Джеймса Феллона, міміка лідера рф путіна говорить про наявність у нього низки психічних захворювань.