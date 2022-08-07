Не тільки ботокс: мольфарка розповіла про страшні речі, які робив путін для збереження молодості

Про поїздки російського президента до Сибіру відомо давно, а от їх мету знає далеко не кожен

Той факт, що російський президент володимир путін використовує ботокс, помітили вже давно. Через це та постійні консультації з лікарями диктатору ставили навіть діагноз іпохондія — стан психіки, коли людина надто сильно переживає про своє здоров'я. Однак, з'ясувалося, що це далеко не все, що робив путін для "збереження обличчя".

Як розповіла мольфарка та учасниця секретного "батальйону 14" Магдалена Мочіовські в інтерв'ю журналістці Анастасії Федор, російський президент для того, щоб виглядати молодим, їздив до шаманів Сибіру й брав із собою чинного голову Міноборони росії Сергія Шойгу.

"Він неодноразово їздив у Сибір з Шойгу на різні магічні обряди і ритуали. В тому числі він неодноразово робив обряд на омолодження і це не тільки ботокс… Там явно були страшні ритуали, пов'язані з кров'ю. Правда, не з людською, хоча я не можу стверджувати, що там людської крові не було, коли він не жаліє кров наших дітей. Тобто, він робив такі страшні ритуали, купався в оленячій крові, розпинав ведмедів та інше", — переконана мольфарка.

Варто зазначити, що надуте обличчя путіна ставало предметом обговорення в британських ЗМІ, де його порівняли з хом'яком. Тим часом пластичний хірург Дмитро Слоссер застеріг російського диктатора від надмірного використання ботоксу, зазначивши, що "кулька може луснути".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що останнім часом російський президент володимир путін почав досить дивно заїкатися під час своїх промов. Також ми писали про те, що крім фізичних хвороб у володимира путіна можуть бути також і психологічні проблеми.