Доктор Комаровский записал гневное обращение к россиянам и белорусам (видео)

Комаровский подчеркнул, что каждое утро простых украинцев начинается с обзвона родных с целью узнать, живы ли они

Знаменитый украинский доктор Евгений Комаровский обратился к подписчикам из России и Беларуси. Он записал гневное обращение, в котором напомнил им, что пока они спокойно завтракают и обедают в своих домах в Украине идет война.

Обращение он выложил в своем Инстаграм.

"Привет, подписчики мои дорогие. Доброе утро, выходной сегодня. Позавтракали, зубки почистили? А знаете с чего начинается утро в Украине? С того, что мы обзваниваем всех, кого не видели ночью. От которых весточки не было Спрашиваем: живы — нет? Когда долго не берут трубку — бьемся в истерике", — рассказал россиянам Комаровский.

Он также отметил, как хорошо горят машины русской армии от украинских "коктейлей Молотова".

"Вы знаете, в Харькове горят "тигры". Знаете, кто такие "тигры"? Машинки русской армии. Освободители, бл**ь, приехали! Они горят классно. Наши делают коктейли специальные. Называются "бандеровское смузи". Вместо "коктейля Молотова". У нас война, ребят, война. Зубки почистили, позавтракали? Готовьтесь обедать", — сказал Комаровский.

Ранее в сети было опубликовано видео с пленными российскими солдатами. Они стоят на коленях и боятся даже поднять глаза на украинских бойцов. На другом видео снят пленный российский пулеметчик в Харькове. Отвечая на вопросы украинского бойца, испуганный россиянин едва не плачет.