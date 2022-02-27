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Доктор Комаровський записав гнівне звернення до росіян та білорусів (відео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Лікар Комаровський звернувся до росіян
Лікар Комаровський звернувся до росіян

Комаровський підкреслив, що щоранку простих українців починається з обдзвону рідних з метою дізнатися, чи вони живі.

Знаменитий український лікар Євген Комаровський звернувся до дописувачів з Росії та Білорусі. Він записав гнівне звернення, в якому нагадав їм, що поки вони спокійно снідають і обідають у своїх будинках в Україні триває війна.

Звернення він виклав у своєму інстаграмі.

"Привіт, дописувачі мої дорогі. Доброго ранку, вихідний сьогодні. Поснідали, зубки почистили? А знаєте з чого починається ранок в Україні? З того, що ми обдзвонюємо всіх, кого не бачили вночі. Від яких звістки не було. Запитуємо: живі — ні. Коли довго не беруть трубку — б’ємося в істериці", — розповів росіянам Комаровський.

Він також зазначив, як добре горять машини російської армії від українських коктейлів Молотова.

"Ви знаєте, у Харкові горять "тигри". Знаєте, хто такі "тигри"? Машинки російської армії. Визволителі, бл**ь, приїхали! Вони горять класно. Наші роблять коктейлі спеціальні. Називаються "бандерівське смузі". Замість "коктейлю" Молотова". У нас війна, хлопці, війна. Зубки почистили, поснідали? Готуйтеся обідати", — сказав Комаровський.

Раніше в мережі було опубліковано відео з полоненими російськими солдатами. Вони стоять навколішки і бояться навіть підняти очі на українських бійців. На іншому відео знято полонений російський кулеметник у Харкові. Відповідаючи на запитання українського бійця, наляканий росіянин мало не плаче.

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#Україна #Росія #Війна
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