Будут тянуть до последнего: доктор Комаровский дал пессимистичный прогноз о смерти путина

Современная медицина способна поддерживать жизнь в теле, которая уже не способно самостоятельно дышать, а путин пока сам разговаривает и ходит

Пока весь мир пытается рассмотреть новые симптомы болезни владимира путина, профессиональные медики относятся к слухам о его плохом здоровье скептически. В частности, известный украинский педиатр Евгений Комаровский, хорошо знакомый с возможностями современной медицины, пессимистически прогнозирует: даже если диктатор болен, его состояние благодаря передовым технологиям смогут поддерживать еще долго.

Об этом Комаровский рассказал в интервью "24 каналу". По его словам, нынешний уровень развития медицины позволяет "тянуть" человека с практически любым диагнозом в течение очень продолжительного времени. Поддерживать жизнь можно даже в теле, которое уже не способно дышать самостоятельно, напомнил медик. "Я это все при чем — как бы ни называлась его болячка, помочь умереть завтра — могут. Но, учитывая то, что мы видим, то шансов на молниеносную и неожиданную смерть путина — немного", — сказал он.

Комаровский уточнил, что бесполезно надеяться на скорую естественную кончину человека, который самостоятельно ходит, разговаривает и может без помощи подниматься по трапу самолета. "Поэтому нам стоит смириться хотя бы с тем, что наша главная надежда — на помощь извне. Сейчас не говорится о внутренних ресурсах его организма. Очень важно не надеяться на страшные болячки путина", – призвал Комаровский.

Особенно он обратил внимание на то, как украинцы искренне надеются, что кремлевского военного преступника добьет какая-то из многочисленных форм рака, которые ему приписывают. По мнению врача, даже если это так, с современным уровнем медицины это не приговор, и прожить с опухолью можно много лет. "Поэтому нам не следует рассчитывать на то, что онкология пойдет Украине навстречу", – отметил медик.

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Как сообщал "Телеграф", ранее Комаровский назвал вероятный диагноз путина, связанный с перенесенным коронавирусом, который мог нарушить его умственные функции.