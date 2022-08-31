Три причини: Денисенко поясив, чому путін боїться звільнити шойгу

путін побоюється звільняти шойгу з посади і тому є три причини

Кривавий російський лідер володимир путін ймовірно остаточно втратив довіру до свого поплічника, очільника оборонного відомства рф сергія шойгу, який не полишає спроб виправдати уповільнення темпів просування в Україні. Проте прибрати з посади міністра він наразі не може, адже не готовий до кардинальних змін, тому що побоюється ставити нових людей на керівні посади у росії.

Про це у середу, 31 серпня, на своїй сторінці в соцмережі написав радник міністра внутрішніх справ України Володимир Денисенко, підкресливши три причини небажання диктатора путіна звільнити сергія шойгу.

"Вчора всі сміялися з відео, де керівник росгвардіі Віктор Золотов щось звітував путіну. Але ця зустріч була зовсім не прохідною. Якщо коротко, в рф почалася гонка за крісло неубитого Шойгу. І головним претендентом зараз стає саме віктор золотов, який свого часу був керівником особистої охорони путіна, а останні 7 років, вірою і правдою служить путіну в росгвардіі. Що цікаво, зараз він працює в тандемі з Кадировим, який хоче стати керівником росгвардіі, в разі переведення в міноборони", — написав він.

Читайте також: Категорія Новини Росії У шойгу великі проблеми: стало відомо, чим незадоволений путін Схоже, кремлівський диктатор після шести місяців війни нарешті зрозумів, що його "маршал перемоги" і справді фанерний

На думку Денисенка, наразі російський президент не готовий до кардинальних змін, тому ситуація перебуває у підвішеному стані. путін ще кілька місяців тому прийняв рішення відсторонити від роботи керівника генштабу валерія герасимова а також самого сергія шойгу, проте ставити на їх місця нових людей він боїться з трьох причин.

Перша, підкреслює нардеп, це визнання того, що всі плани диктатора пішли не по наміченому раніше плану. Друга — отримання у своєму оточенні так званих стерв‘ятників, які почнуть перебудовувати всю силову вертикаль під себе і можуть порушити баланс армія-фсб. Третьою причиною Денисенко назвав психологічну складову, мовляв, путіну вкрай складно прощатися з людьми, до яких він звик.

"Для нас, така, теоретично можлива, зміна особливо нічого не означатиме. Лінія буде та сама, підходи не зміняться. Тому, як в мирні часи казали: запасаємося попкорном", — підсумував політик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що впродовж останніх місяців діяльність очільника російського міноборони сергія шойгу зводиться до смішних виправдань щодо невдач армії рф у так званій "військовій спецоперації" в Україні. Поплічник російського президента здійснює візити на окуповані росією українські території нібито з перевірками та оголошенням нових завдань, проте його потуги до більших успіхів рф у війні не приводять.

Також нагадаємо, як у мережі висміяли "причини" нападу рф на Україну від шойгу.