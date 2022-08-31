Три причины: Денисенко объяснил, почему путин боится уволить шойгу

путин опасается увольнять шойгу с должности и этому есть три причины

Кровавый российский лидер владимир путин вероятно окончательно потерял доверие к своему приспешнику, главе оборонного ведомства рф сергею шойгу, который не оставляет попыток оправдать замедление темпов продвижения в Украине. Однако убрать с должности министра он пока не может, ведь не готов к кардинальным переменам, потому что опасается ставить новых людей на руководящие должности в россии.

Об этом в среду, 31 августа, на своей странице в соцсети написал советник министра внутренних дел Украины Владимир Денисенко, подчеркнув три причины нежелания диктатора путина увольнять сергея шойгу.

"Вчера все смеялись над видео, где руководитель росгвардии виктор золотов что-то отчитывался на пути. Но эта встреча была совсем не проходной. Если коротко, в ооссии началась гонка за кресло неубитого шойгу. И главным претендентом сейчас становится именно виктор золотов, который в свое время был руководителем личной охраны путина, а последние 7 лет, верой и правдой служит путину в росгвардии. Что интересно, сейчас он работает в тандеме с кадыровым, который хочет стать руководителем росгвардии, в случае перевода в минобороны", – написал он.

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По мнению Денисенко, российский президент не готов к кардинальным изменениям, поэтому ситуация находится в подвешенном состоянии. путин еще несколько месяцев назад принял решение отстранить от работы руководителя генштаба валерия герасимова а также самого сергея шойгу, однако ставить на их места новых людей он боится по трем причинам.

Первое, подчеркивает нардеп, это признание того, что все планы диктатора пошли не по намеченному ранее плану. Вторая – получение в своем окружении так называемых стервятников, которые начнут перестраивать всю силовую вертикаль под себя и могут нарушить баланс армия-фсб. Третьей причиной Денисенко назвал психологическую составляющую, мол, путину крайне сложно прощаться с людьми, к которым он привык.

"Для нас, такая, теоретически возможная, изменение особо ничего не будет означать. Линия будет та же, подходы не изменятся. Поэтому, как в мирные времена говорили: запасаемся попкорном", — подытожил политик.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на протяжении последних месяцев деятельность главы российского минобороны сергея шойгу сводится к смешным оправданиям по поводу неудач армии рф в так называемой "военной спецоперации" в Украине. Приспешник российского президента совершает визиты на оккупированные россией украинские территории якобы с проверками и объявлением новых задач, однако его потуги к большим успехам россии в войне не приводят.

Также напомним, как в сети высмеяли "причины" нападения россии на Украину от шойгу.