В Донецьку потужна "бавовна" призвела до пожежі: що відомо (відео)

Місцеві жителі кажуть, що "прилетіло щось потужне"

У п'ятницю, 2 вересня, попри активізацію російських окупантів на Донеччині у самому Донецьку сталася "бавовна", яка неабияк налякала місцевих жителів. В окупованому місті роздався вибух, а за ним виникла пожежа, яку було помітно здалеку.

Як передають місцеві Telegram-канали, вибух з подальшим загорянням пролунав у Калінінському районі, який розташований у східній частині Донецька. Після ймовірного прильоту у небо піднявся чорний стовп диму, який місцеві жителі фіксували на камери з різних будинків району.

Примітно, що один з місцевих жителів каже, що "прилетіло щось потужне". Крім того, люди скаржаться на те, що у Калінінському та прилеглих до нього районах немає світла.

Нагадаємо, що зранку 2 вересня стало відомо, що "бавовна" зруйнувала базу російських окупантів у Херсоні. За попередньою інформацією, влучанням ракети було зруйновано гуртожиток школи поліції, в якому розмістився особовий склад росіян.

Також ми писали, що вибухи лунали й в окупованому Мелітополі. Пізніше легітимний мер міста Іван Федоров повідомив, що наші захисники ювелірно "відпрацювали" одразу за двома розташуваннями ворожої армії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні потужні вибухи лунали трохи на південь від Мелітополя. Характерні звуки було чути осторонь Молочного Лимана, куди російські загарбники раніше відвезли частину своєї бойової техніки. Цілком можливо, що вона вже встигла перетворитися на металолом.