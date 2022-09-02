Окупанти тиснуть силою на Донбасі, втрачаючи склади та людей на півдні: свіжі карти боїв в Україні

Донецька область незабаром знову може стати найбільш "спекотною" щодо військових дій

Російські військові розпочали більш активні маневри на території Донеччини після виступу кривавого диктатора путіна напередодні. Політик не лише вигадав нову "мету" війни з Україною, а й натякнув, що було б непогано захопити Донецьку область вже до 15 вересня. Тому українська розвідка і засікла перегрупування частини російських підрозділів, які поступово рухаються на захід від Донецька. Крім цього, до кордонів Запорізької області було перекинуто дві БТГ з Білогородщини, які, ймовірно, також будуть залучені до боїв на Донбасі.

Однак подібна ситуація, яку докладно розписали аналітики американського Інституту вивчення війни, все одно не допомагає окупантам утримувати південні рубежі. ЗСУ продовжують обстріл основних баз, складів і зосереджень російських сил у напрямку до Херсона і не тільки, що несе за собою величезні втрати для армії рф.

Карта боїв в Україні 2 вересня

Донбас

Росіяни продовжують працювати над тим, щоб обмежити українським військам доступ до Донецька. Для цього використовуються відволікаючі маневри на інших ділянках східного фронту. Так, окупанти здійснили спробу атаки на Слов’янськ із північно-західного боку. Ворог просувався у напрямку Долини, яка знаходиться від Слов’янська за 18 кілометрів. Це супроводжувалося потужним артилерійським та авіаційним вогнем, також проводилася повітряна розвідка вздовж лінії Ізюм-Слов’янськ. Додатково ворожу авіацію помітили на кордонах Донецької та Харківської областей.

Карта боїв на Донбасі 2 вересня

У напрямку Сіверська ніяких намірів наступу росіян не спостерігалося, проте без обстрілів місто не залишили. Окремі спроби противника просунутися були поряд з Бахмутом — рух техніки помічені поблизу Веселої Долини, Зайцевого, Бахмутського і Соледара. Цілком імовірно, що українські сили під Бахмутом намагаються зміцнити зосередження сил, аби відновити трохи втрачені позиції.

На північному заході від Донецька окремі бої відбувалися в районі Першотравневого, Оптиного та Невельського. Втім, згідно зі свіжим зведенням Генштабу, нашим захисникам вдалося успішно відбити всі спроби наступу ворога. Регулярно обстрілюється лінія Авдіївка-Донецьк, проте штурмові дії росіян у напрямку Красногорвки та Авдіївки було зупинено.

Неспокійно і поблизу Водяного, а також на дорозі Вугледар-Мар’їнка. Росіяни намагаються тиснути ЗСУ силою, хоч і отримують колосальну відсіч.

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Харків

Карта боїв за Харків 2 вересня

За минулу добу наземних ударів поблизу Харків зафіксовано не було. При цьому противник не полишає ведення повітряної розвідки, використовуючи при цьому не лише тактичну авіацію, а й безпілотні апарати. Також Харків та найближчі села на півночі та північному сході від міста, як і раніше, страждають від обстрілів артилерії та танків.

У Росії, до речі, заявили, нібито їм вдалося відбити український наступ поруч із Руськими Тишками за 20 кілометрів від Харкова. Проте офіційного підтвердження такої інформації немає.

Південь України

Карта боїв за Херсон 2 вересня

На південному відрізку фронту російські війська перебувають у режимі глибокої оборони, а також намагаються стягувати залишки техніки для подальшого опору контрнаступу ЗСУ. Жодних наступальних дій з боку армії рф за добу не здійснювалося. Противник все частіше залучає до своїх операцій авіацію, а також активно мінує підхід до власних позицій — сподіваючись хоч так затримати українських захисників.

Тим часом нашим військовим вдалося знищити понтонний міст, який росіяни звели через Інгулець у Даріївці, та розбити мінімум шість складів боєприпасів. Детонація, до речі, відбувалася у Херсонському, Бериславському та Геніченському районах Херсонщини. Крім цього, активно порушуються логістичні шляхи росіян і наземні лінії зв’язку окупантів у Херсонській області. Російські солдати продовжують покладатися на свої засоби ППО, проте попередня ніч у Мелітополі доводить абсолютну провальність їхньої роботи.

Зазначимо, що минулої доби на південному фронті українцям вдалося знищити понад сотню солдатів супротивника, а також позбавити ворога безлічі зосереджень техніки та боєприпасів.

Раніше "Телеграф" розповідав, де, на думку військового експерта Олега Жданова, можуть перебувати українські військовослужбовці на херсонському напрямі.