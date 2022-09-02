"Демілітаризація" ворога триває: на Півдні знищено понад сотню окупантів та велику кількість російської техніки (відео)

Продовжується вогневий контроль ЗСУ над Антонівським, Каховським та Дар’євським мостами.

Українські воїни продовжують завдавати потужних ударів по окупаційним військам у південних областях країни.

Про результати діяльності ЗСУ розповіли у Оперативному командуванні "Південь".

Згідно з їхньою інформацією, за минулу добу авіацією завдано 18 ударів по командних та опорних пунктах, складах з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами та логістично-транспортних потужностях російських загарбників.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацювали ряд вогневих завдань за 9 пунктами управління, 2 поромними переправами, 2 пунктами управління безпілотниками, засобами протиповітряної оборони та за скупченням ворога " — говориться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу ворог втратив 102 солдати; 6 танків; гаубиці "Мста-Б"; реактивної системи залпового вогню "Град"; мобільного 120 мм міномета; 8 одиниць автобронетехніки.

Як відбувається знищення ворожої техніки, показав активіст Сергій Стерненко.

Крім цього, знищено 5 складів боєприпасів у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Вражений пункт управління безпілотниками у районі Правдине та поромна переправа біля Козацького.

Навіть зараз, глибокої ночі, наші захисники завдають ударів по ворогові.

Зокрема, вибухи лунають у тимчасово окупованому Мелітополі.

Нагадаємо, раніше військовий експерт пояснив, як звільнятимуть Херсон.