"Доведеться змиритися": Данилов розповів, що буде з мешканцями Донбасу після деокупації

Українцям не доведеться порозумітися з жителями окупованих частин Донбасу

Жителям районів Донецької та Луганської областей, що знаходилися в окупації, після перемоги України треба буде знаходити спільну мову з рештою українців, а не навпаки.

Як розповів в ефірі "1+1" секретар РНБО Олексій Данилов в України є міжнародно визнані кордони та закони, які діють усередині них, а тому мешканцям деокупованих територій ОРДЛО доведеться з цим змиритися.

"Це їм з нами потрібно порозумітися, а не нам з ними. У нас є кордони і якщо когось не влаштовують закони та правила, які діють на території нашої країни, ми нікого не тримаємо", — сказав він.

За його словами, світ великий і якщо когось щось не влаштовує, то вони зможуть спокійно виїхати до США чи Німеччини, а може й у російську Якутію чи Воркуту.

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Як повідомлялося раніше, Данилов зазначив, що у Раді національної безпеки та оборони дійшли висновку, що наша країна точно переможе у війні за Незалежність і назвав п’ять основних відмінностей між Україною та країною-агресором, які, на його думку, стануть вирішальними у перемозі українців. народу.