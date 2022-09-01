"Придется смириться": Данилов рассказал, что будет с жителями Донбасса после деоккупации
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Украинцам не придется находить общий язык с жителями оккупированных частей Донбасса
Жителям находившихся в оккупации районов Донецкой и Луганской областей после победы Украины надо будет находить общий язык с остальными украинцами, а не наоборот.
Как рассказал в эфире "1+1" секретарь СНБО Алексей Данилов у Украины есть международно признанные границы и законы, которые действуют внутри их, а потому жителям деоккупированных территорий ОРДЛО придется с этим смириться.
"Это им с нами нужно найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы и если кого-то не устраивают законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим", — сказал он.
По его словам, мир большой и если кого-то что-то не устраивает, то они смогут спокойно уехать в США или Германию, а может и в российские Якутию или Воркуту.
Как сообщалось ранее, Данилов отметил, что в Совете национальной безопасности и обороны пришли к выводу, что наша страна точно победит в войне за Независимость и назвал пять основных отличий между Украиной и страной-агрессором, которые, по его мнению, станут решающими в победе украинского народа.