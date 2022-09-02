В Донецке мощная "бавовна" привела к пожару: что известно (видео)

Местные жители говорят, что "прилетело что-то мощное"

В пятницу, 2 сентября, несмотря на активизацию российских оккупантов в Донецкой области в самом Донецке произошла "бавовна", которая напугала местных жителей. В оккупированном городе раздался взрыв, а за ним последовал пожар, который был заметен издалека.

Как передают местные Telegram-каналы, взрыв с последующим возгоранием произошел в Калининском районе, расположенном в восточной части Донецка. После предполагаемого прилета в небо поднялся черный столб дыма, который местные жители фиксировали на камеры из разных домов района.

Примечательно, что один из местных жителей говорит, что "прилетело что-то мощное". Кроме того, люди жалуются, что в Калининском и прилегающих к нему районах нет света.

Напомним, что утром 2 сентября стало известно, что "бавовна" разрушила базу российских оккупантов в Херсоне. По предварительной информации, попаданием ракеты было уничтожено общежитие школы полиции, в котором разместился личный состав россиян.

Также мы писали, что взрывы раздавались и в оккупированном Мелитополе. Позже легитимный мэр города Иван Федоров сообщил, что наши защитники ювелирно "отработали" сразу по двум расположениям вражеской армии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне мощные взрывы раздавались чуть к югу от Мелитополя. Характерные звуки были слышны в стороне от Молочного Лимана, куда русские захватчики ранее отвезли часть своей боевой техники. Вполне возможно, что она уже успела превратиться в металлолом.