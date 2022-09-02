Країна-сусідка виступила проти допомоги Україні на 5 мільярдів євро від ЄС

Цього разу проти допомоги Україні виступила Угорщина, яка вже відзначалася проросійськими настроями

Майже всі країни-члени Європейського Союзу погодилися виділити Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги, однак остаточно затвердити цього не вдалося через те, що країна-сусідка Угорщина, яка підіграє російській владі, виступила проти.

Як передає Euractiv з посиланням на джерела, передбачалося, що ЄС дасть Україні 5 мільярдів євро у вигляді довгострокових кредитів, але угорська влада цього не підтримала, тому затвердження ініціативи перенесли на наступний тиждень.

Попередньо відомо, що фінансову допомогу нашій країні обговорять міністри економіки ЄС у Празі. Вони мають погодити політичну декларацію на підтримку макрофінансової допомоги України, а офіційний пакет має бути прийнято на Раді ЄС із загальних питань у Брюсселі (Бельгія) 20 вересня.

Зазначається, що 5 мільярдів євро — це частина макрофінансової допомоги Україні у розмірі 9 мільярдів євро, про виділення яких Єврокомісія оголосила у травні. На цей час з цієї суми було погоджено всього 1 мільярд євро, адже були сумніви, як фінансувати допомогу ЄС. Тепер же країни-члени ЄС нібито домовилися про виділення 5 мільярдів євро Україні. І це попри те, що спершу виступала проти Німеччина, вказуючи, що додаткові кредити нашій країні не можна давати через ризик дефолту, але з урядом ФРН вдалося домовитися. А тепер виявилася проти влада Угорщини.

Примітно, що обговорення щодо решти суми — мова про 3 мільярди євро макрофінансової допомоги України — ще триває. У ЄС не можуть дійти спільної думки стосовно того, повинні гроші бути надані у вигляді грантів чи кредитів.

"Ми продовжуємо роботу щодо 3 млрд євро, які залишилися, з пакета макрофінансової допомоги на 9 млрд євро для України", — повідомив виданню представник Єврокомісії.

Нагадаємо, що Угорщина після повномасштабного російського вторгнення в Україну робила недружні кроки відносно нашої держави, натомість підтримуючи країну-агресора. Спершу угорці не підтримували нафтове ембарго стосовно РФ, пізніше й зовсім заявили, що ЄС зайняв неправильну позицію у війні росії проти України, адже санкції проти росіян нібито неефективні. Однак, в Україні знайшли, що відповісти прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану на цей випад. А днями стало відомо, що Угорщина підписала додатковий контракт із "Газпромом" про постачання газу. І вже з 1 вересня російський "Газпром" постачатиме в Угорщину через Сербію на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.