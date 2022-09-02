Страна-соседка выступила против помощи Украине на 5 миллиардов евро от ЕС

В этот раз против помощи Украине выступила Венгрия, уже отмечавшаяся пророссийскими настроениями.

Почти все страны-члены Европейского Союза согласились выделить Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи, однако окончательно утвердить это не удалось из-за того, что подыгрывающая российским властям страна-соседка Венгрия выступила против.

Как передает Euractiv со ссылкой на источники, предполагалось, что ЕС даст Украине 5 миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов, но венгерские власти этого не поддержали, поэтому утверждение инициативы было перенесено на следующую неделю.

Предварительно известно, что финансовую помощь в нашей стране обсудят министры экономики ЕС в Праге. Они должны согласовать политическую декларацию в поддержку макрофинансовой помощи Украины, а официальный пакет должен быть принят на Совете ЕС по общим вопросам в Брюсселе (Бельгия) 20 сентября.

Отмечается, что 5 миллиардов евро — часть макрофинансовой помощи Украине в размере 9 миллиардов евро, о выделении которых Еврокомиссия объявила еще в мае. В настоящее время с этой суммы было согласовано всего 1 миллиард евро, ведь были сомнения, как финансировать помощь ЕС. Теперь же страны-члены ЕС якобы договорились о выделении 5 миллиардов евро Украине. И это несмотря на то, что сначала выступала против Германия, указывая, что дополнительные кредиты нашей стране нельзя давать из-за риска дефолта, но с правительством ФРГ удалось договориться. А теперь оказались против власти Венгрии.

Примечательно, что обсуждение остальной суммы — речь о 3 миллиардах евро макрофинансовой помощи Украины — продолжается. В ЕС не могут прийти к общему мнению относительно того, должны деньги быть предоставлены в виде грантов или кредитов.

"Мы продолжаем работу по оставшимся 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи на 9 млрд евро для Украины", — сообщил изданию представитель Еврокомиссии.

Напомним, что Венгрия после полномасштабного российского вторжения в Украину делала недружественные шаги в отношении нашего государства, поддерживая страну-агрессора. Сначала венгры не поддерживали нефтяное эмбарго по отношению к РФ, позже и вовсе заявили, что ЕС занял неправильную позицию относительно войны россии против Украины, ведь санкции против россиян якобы неэффективны. Однако в Украине нашли, что ответить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на этот выпад. На днях стало известно, что Венгрия подписала дополнительный контракт с "Газпромом" о поставках газа. И уже с 1 сентября российский "Газпром" будет поставлять в Венгрию через Сербию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.