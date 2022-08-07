Отрабатываются деньги Кремля: военный эксперт рассказал, является ли Венгрия угрозой Украине

К заявлениям Виктора Орбана не стоит относиться серьезно, считает Михаил Макарук

К словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который угодил в очередной скандал после слов о том, что боевые действия в Украине могут закончиться только после переговоров американских и российских лидеров, не стоит относиться серьезно, так как они ничего не значат, а сам венгерский политик просто отрабатывает деньги кремля.

Такое мнение выразил в интервью "Телеграфу" спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук.

"Орбан – никто. Это лишь шавка, которая отрабатывает деньги Кремля уже не один год. Пытаясь при этом оставаться при власти. Не секрет, что и националистическая венгерская партия "Йоббик", известная пророссийскими взглядами, также выстроена за российские деньги и газпромовские закрома", — сказал Макарук.

Он также обратил внимание на то, что при Орбане Венгрия имеет территориальные претензии абсолютно ко всем своим соседям.

"Просто один кгбшный дурачок из Кремля нашел другого подобного дурачка из Будапешта. Так что слова такого клоуна как Орбан можно воспринимать как угодно, только не серьезно", — резюмировал спикер InformNapalm.

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Как сообщалось,Орбан регулярно делает неоднозначные заявления. Так, недавно он заявил о необходимости менять подход к санкциям против россии.