В Україні збили ще один рідкісний російський безпілотник "Картограф": чим він є унікальним (фото)

Російський ворог намагається проводити повітряну розвідку на півдні України

У небі над Миколаївською областю на 191 день вторгнення бійці зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил знову збили секретний російський безпілотник "Картограф". Загалом, з початку повномасштабного вторгнення росії, українським захисникам вдалося ліквідувати лише чотири унікальні ворожі БПЛА такого типу.

Як у п'ятницю, 2 вересня, повідомив телеграм-канал Сухопутних військ Збройних сил України, уражений безпілотний літальний апарат входить до сімейства багатоцільових комплексів "Птеро". Ці БПЛА оснащені 12-ма об'єктивами, які призначені для створення планів місцевості.

ЗСУ збили секретний російський дрон "Картограф" із 12 камерами

Варто відзначити, що згідно з неофіційними даними, з початку російсько-української війни, яка почалася ще у 2014 році і до сьогоднішнього дня, було зафіксовано лише три випадки ураження унікальних БПЛА "Птеро". Сьогоднішній став четвертим.

До відома читачів, безпілотники класу "Птеро" вперше почали випускатися російською компанією "АФМ-Серверс" ще у 2010 році. Ці БПЛА досить часто плутають із іншим російським безпілотником "Орлан-10", адже він функціонально та зовні нагадує цю модель. Проте у них є певні відмінності. Зокрема, дрони "Птеро" є високопланами з низьким положенням гвинта, які рухаються двигунами внутрішнього згоряння. Російські безпілотники оснащені камерами з роздільною здатністю 80 МП та тепловізорами. Оператори мають можливість керувати цією моделлю за допомоги фірмового програмного забезпечення під назвою PteRoBot.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна вже найближчим часом може отримати від Швеції допомогу у вигляді 155 мм самохідної артилерійської установки Archer FH77 BW L52 — що це за зброя та чим вона допоможе у війні з росією.