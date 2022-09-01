Шведський "Лучник" для ЗСУ: на що здатна САУ Archer і чи змінить вона ситуацію на полі бою

Від Швеції Україна може отримати новітні артустановки підвищеної бойової ефективності

Збройні Сили України можуть отримати від Швеції допомогу у вигляді 155 мм самохідної артилерійської установки Archer FH77 BW L52. Влада країни готова надати Україні черговий пакет військової допомоги, до якої увійдуть боєприпаси та військова техніка.

Йдеться про якесь артилерійське спорядження, а також, ймовірно, САУ і переносні зенітні ракетні комплекси, якщо шведська влада прийме відповідне рішення. Про це йдеться у Twitter глави МЗС Швеції Анн Лінде.

"Шведський уряд надає сьомий пакет військової допомоги Міністерству оборони України з артилерійськими снарядами на суму 500 млн шведських крон (50 млн доларів — Ред.). Це не останній пакет. Управління матеріально-технічного забезпечення (FMV) та Збройні сили оцінять можливість надання артилерії Archer, ПЗРК RBS 70", — заявила міністерка.

САУ Archer FH77 BW L52 — що це за диво техніки

Найбільш важливим для ЗСУ можливим постачанням у цьому пакеті може стати 155-мм САУ Archer FH77 BW L52, у перекладі з англійської, "Лучник". Артустановка є колісною, що робить її схожою на українську САУ "Богдана", але шведський аналог надійшов на озброєння їхньої армії у 2013 році.

САУ Archer являє собою вдалу комбінацію мобільності, захисту екіпажу, вогневої потужності та зручності експлуатації. Так, "Лучник" має колісну формулу 6×6, тобто всі ведучі колеса, що дозволяє техніці не побоюватися пошкоджень. Двигун 340 кінських сил дозволяє розігнати 30-тонну САУ до 65 км/год по шосе, і навіть сніг глибиною в метр не зупинить артустановку.

На що здатна САУ Archer

Захист САУ аналогічний таким у "Богдани" і включає бронювання за стандартом НАТО STANAG №2 надаючи:

протипульний захист від бронебійно-запальної кулі патрона 7,62 мм x 39 на дистанції 30 метрів;

протиосколочний захист від підриву 155 мм осколково-фугасного снаряда на дистанції 80 м;

протимінний захист від підриву протитанкової міни фугасної дії (маса заряду 6 кг ВР).

Вогневу міць САУ надають 21 снаряд боєзапасу, що возиться, що на 1 більше ніж у "Богдани", які можуть підбиратися в залежності від поставленого завдання:

звичайний осколково-фугасний снаряд із дальністю пуску до 30 км;

снарядом із самоприцілюючими бойовими елементами BONUS (вистрілюються по супротивнику, у повітрі поділяються на 2 боєприпаси і знайшовши мету сенсором на площі 32 тисячі квадратних метрів, зверху атакують бронетехніку у слабко захищену верхню частину) – 35 км;

високоточним керованим артснарядом типу Excalibur – до 50-60 км.

Залежно від поставленого завдання можна як стріляти поодинокими, так і здійснювати режим "шквал вогню" або MRSI – залп 6 снарядів із найкоротшим проміжком часу. У звичайному режимі скорострільність складає 8-9 пострілів за хвилину.

Також САУ оснащується для самозахисту кулеметом над кабіною установки, яким можна керувати дистанційно.

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Але головною перевагою "Лучника" є зручність та швидкість бойового застосування. Так, подача боєприпасу забезпечується не одним, а двома механізмами заряджання, а автоматизація дозволяє зменшити кількість членів екіпажу лише до 3-4 осіб.

Підготовку до розгортання зброї для стрілянини можна розпочати ще в русі, тому від моменту зупинки САУ до повної готовності артсистеми відкрити вогонь не більше 30 секунд. Ще 30 секунд знадобиться, щоб піти з вогневої позиції.

Всі ці якості роблять САУ "Archer" ідеальним засобом для нанесення швидкого і точного вогневого удару по розвіданим координатам, з швидким відходом після удару.

Крім допомоги від Швеції поставки озброєння в Україну продовжують зростати, так США заявила про заяву на виробництво для України систем озброєння — РСЗВ HIMARS, і ЗРК NASAMS.