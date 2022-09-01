США спеціально для України виготовлять важливе озброєння: що відомо

Передача абсолютно нових систем озброєння має забезпечити захист України у перспективі

Українські військовослужбовці вже кілька місяців успішно використовують зенітно-ракетні комплекси NASAMS для своїх потреб, які допомагають їм закривати небо над мирними українцями. Втім, у наступні роки таких систем у нашій країні побільшає завдяки зусиллям США. Вашингтон уклав контракт, за яким зобов’язується передати нашим ЗСУ одразу два абсолютно новенькі ЗРК NASAMS.

Більше деталей стало відомо після брифінгу представника Пентагону, генерала Патріка Райдера, повідомляє "Телеграф". Під час виступу напередодні він наголосив, що вартість виготовлення такого озброєння буде вирахована з чергового контракту розміром 182 млн доларів.

До речі, контракт про виготовлення зенітно-ракетних комплексів укладено вже 26 серпня. Їхнім виробництвом займеться компанія Raytheon. Орієнтовно закінчити із виробництвом NASAMS американці мають напередодні 33-ї річниці Незалежності України.

Як відомо, ці системи є засоби протиповітряної оборони, які мають середній та малий радіус дії. Вони ідеально підходять для знищення маневрених аеродинамічних цілей. На озброєнні своїх армій їх мають Норвегія, Іспанія, Австралія, Фінляндія, Нідерланди та інші країни світу. До речі, в Україні вони теж є — завдяки попередньому великому пакету озброєння від Штатів. До нього увійшли одразу шість NASAMS.

Наразі американці працюють над тим, щоб збільшити в Україну постачання спеціальних боєприпасів для цих комплексів.