Джонсон — Україна, а Данилов — путінкапут: у мережі запустили незвичайний флешмоб, який дійшов до Байдена та Зеленського

Флешмоб зводиться до того, що треба схарактеризувати себе чи свою діяльність одним словом

У соціальній мережі Твіттер стартував флешмоб, у якому компанії спробували описати свою діяльність одним словом. При цьому витівка виявилася настільки вірусною, що приєднатися до неї вирішили, зокрема, світові політики та дипломатичні відомства.

Флешмоб розпочався 1 вересня з допису американської залізничної компанії Amtrak, яка оприлюднила твітт, що складається з одного єдиного слова — trains (поїзда).

Що саме хотіли сказати цим автори так і залишилося незрозумілим, але за майже добу піст зібрав понад 160 тисяч лайків та 20 тисяч репостів.

Після цього взяти участь у флешмобі вирішили й багато інших компаній, політиків і навіть сторінок країн.

Так, наприклад, в офіційному акаунті України з’явилося повідомлення, що складається з одного слова — "перемога".

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, обрав для себе інше слово — "свобода".

Глава МЗС Дмитро Кулеба вибрав "зброю".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк згадав про ракети дальньої дії ATACMS до РСЗВ HIMARS.

Секретар РНБО Олексій Данилов також взяв участь у флешмобі, оприлюднивши напис "putinkaputt".

У флешмобі взяли участь і лідери інших країн. Так, наприклад, прем’єр Великобританії Борис Джонсон, для себе обрав слово Україна.

Президент США Джо Байден оприлюднив слово "демократія".

Міністерство закордонних справ Німеччини обрало собі "мир".

Американське аерокосмічне відомство охарактеризувало свою діяльність словом "всесвіт".

А онлайн-енцклопедія Wikipedia описала свою діяльність словом "знання".

Як повідомлялося раніше, днями в TikTok стало вірусним відео, на якому сімейна пара стоїть на узбережжі в патріотичних головних уборах і говорить про те, що готові зустрічати ЗСУ у Криму. За лічені дні відео зібрало майже 400 тисяч переглядів.