Окупанти стягують на південь сили та атакують на Донбасі: актуальні карти боїв

Ворожі атаки на Україну не зупиняються

Окупанти продовжують атакувати по лінії фронту та використовувати ракетний терор як метод війни. На півдні, на Херсонщині, тривають позиційні бої, українські сили не припиняють ударів по лініях наземних комунікацій та укріплень.

Схід України також у вогні війни — російські окупанти б’ють у районі Донецька біля Бахмута, а також обстрілюють українські лінії постачання. Дослідники Інституту вивчення війни зазначили, що частина російської армії на схід від Гуляйполя, яка раніше спрямовувала свої зусилля до південного фронту, підтримує атаки в районі південного заходу Донецької області.

Карта боїв в Україні

Схід України

На лінії Ізюм — Слов’янськ ударів не помічено. Окупанти атакували навколо Бахмута — з півдня та північного сходу. Наголошується, що ворог намагався просунутися біля Веселої Долини, Зайцево, Майорська, району Соледара — Бахмутського. З півночі та заходу від Донецька окупанти також штурмували. Наступ був у бік Досвідченого, Первомайського, Невельського (за 10 км зоні від околиці міста). На лінії Авдіївка — Красногорівка продовжуються штурмові дії ворога. На кордоні із Запорізькою областю не відзначено наземних наступів.

Карта боїв на сході України

Харків

На північному сході Харківщини не відзначено наступу росіян. Обстріли міста та області продовжуються. Українські військові завдають ударів по складах, зокрема у Новоосиновому (на лінії логістики у напрямку Куп’янська).

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Ворог атакує тили вздовж ліній комунікацій у Миколаївській та Одеській області, а також обстрілював у бік Кривого Рогу. Обстріл також триває в західній частині Запорізької області. У райони півдня України окупанти стягують сили – перекидали танки через Маріуполь у бік Бердянська, завозили із Криму.

Карта боїв на півдні України

Контрнаступальні дії продовжуються — на Херсонщині тривають позиційні бої. Окупанти безуспішно атакували у бік Потьомкіного. Вони також завдали авіаударів по Хрещенівці, але раніше вважалося, що населений пункт під російським контролем. Цей район може бути одним із тих, де проходять бої. Також авіаудари відмічені у районі Сухого Ставка та інших місць у районі річки Інгулець. Українське командування зберігає мовчання про операції, але з боку окупантів є заяви, що бої продовжуються в районі Високопілля (на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей), в районі українського плацдарму на річці Інгулець, на північ від Херсона та в районі Снігурівки (Миколаївський напрям).

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни намагалися запевнити співробітників МАГАТЕ під час перевірки на ЗАЕС, що українські снаряди мають здатність сильно розвертатися у повітрі. Але таке озброєння – міф. Проте Україна має безліч варіантів для атак по окупантах, які можна направити на ліквідацію їхніх складів, природно не на атомній станції. Вони можуть вплинути і на ситуацію в Криму.