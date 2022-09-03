Можливий "wow-ефект": Кім розповів, як довго звільнятимуть південь

Плани військових можуть змінюватися щодня — все залежить від оперативної ситуації на полі бою

Успішний прорив першої лінії оборони російської армії на півдні України спричинив сплеск надії серед українців щодо наближення деокупації тимчасово непідконтрольних територій. Регулярна "бавовна" на Херсонщині та серйозні втрати противника лише посилюють очікування. Однак, на думку керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, будувати передчасні плани щодо перемоги поки не варто — ситуація на фронті дуже мінлива, хоча наші воїни й мають певні успіхи.

Про це він розповів в інтерв’ю "РБК-Україна", відповідаючи на питання про ймовірну тривалість контрнаступу ЗСУ під Херсоном. Також урядовець зазначив, що активізувалися бойові дії і на тимчасово окупованій території Миколаївської області.

Кім наголошує, що перебуває в "першій лінії" тих людей, які прагнуть якнайшвидше оголосити про звільнення всіх захоплених росіянам населених пунктів. Однак надмірна увага може лише нашкодити успішному виконанню оперативних завдань.

"Є рішення, які ухвалюються вищим керівництвом щодо дій — воно може щодня змінюватися, залежно від оперативної ситуації на фронті. Тому про це говорить чи планувати немає жодного сенсу, — зазначає чиновник. — Можливий "wow-ефект", можливо — трохи довше, це стосується й людей”.

За його словами, ЗСУ сильно відрізняються від російської армії, де абсолютно не цінують людські життя, зокрема й мобілізованих жителів ОРДЛО. Саме тому, щоб максимально убезпечити наших військових вище керівництво часом і змінює плани за окремими напрямами фронту.

Також Віталій Кім підтвердив, що бої наразі ведуться по всій лінії розмежування. Це означає, що атаки з боку ЗСУ на півдні проходять не лише під Херсоном, а й у тих районах Миколаївської області, які зараз перебувають у тимчасовій окупації. Як і скрізь, є успіхи у знищенні логістичних шляхів та командних пунктів росіян.

Зазначимо, що лише минулої доби на півдні України було знищено більше сотні росіян, а також здійснено удар по переправі ворога поблизу Козацького.

Додатково "Телеграф" розповідав, на якій відстані від окупованого Херсона зараз можуть перебувати українські військовослужбовці.