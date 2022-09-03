Російські кораблі маневрують у Чорному морі, а на суші ворог зазнає серйозних втрат — ОК "Південь"

Наші захисники кажуть, що ситуація на півдні залишається стабільно складною, але вони всі тримають під контролем

У Чорному морі вкотре здійнявся шторм, що змусило російських окупантів скоротити свою корабельну присутність. Проте два ракетоносія залишаються на бойовому чергуванні, погрожуючи ймовірними ударами по мирному населенню України. Щоб збити супротивника з пантелику, ЗСУ продовжують поступове просування на суші: лише за останню добу знищили понад сотню ворожих солдатів та шістдесят одиниць військової техніки.

Більше деталей розкрили представники оперативного командування "Південь" у свіжому зведенні від 3 вересня. Військові наголошують: позиційні бої продовжуються, але росіянам все складніше утримувати позиції завдяки прицільному вогню українських воїнів.

Минулої доби ЗСУ завдали на півдні 22 авіаційних удару по скупченню сил противника, також активно працює наша артилерія. Назавжди "демілітаризовано" 106 російських солдатів, а троє їхніх товаришів по службі потрапили в полон. Відомо про знищення командно-спостережного пункту 205-ї окремої бригади армії рф у Снігурівці, трьох складів з боєкомплектом у Бериславському та Херсонському районах, а також, що важливо, понтонної переправи поблизу Козацького.

Серед розбитої техніки ворога можна похвалитися одразу 14 танками Т-72 та Т-62, гаубицею "Мста-Б", авіадесантною самохідною артилерійсько-мінометною установкою, двома РСЗВ "Ураган", а також 35 одиницями броньованої автотехніки. Назавжди "приземлилися" два російські безпілотники.

Зазначимо, що з Чорного моря продовжує виходити загроза ймовірного ракетного удару. Попри бурхливий шторм в акваторії залишається два ракетні носії Чорноморського флоту рф. Разом вони несуть до 16 "Калібрів", які можуть бути випущені територією України. Також варто звернути увагу на підвищену мінну загрозу через погодні умови, що зіпсувалися, — вибухонебезпечні предмети здатні підпливати до берегів, куди заходять безтурботні відпочиваючі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на якій відстані від Херсонщини можуть перебувати українські військовослужбовці. Своє припущення висловив військовий експерт Олег Жданов.

Також ми писали про ситуацію на всіх напрямках фронту. Для цього ми використали найсвіжіші карти боїв в Україні від американського Інституту вивчення війни.