Росіян б’ють на різних напрямках: у Генштабі розповіли деталі (карта, відео)

Проявили себе також авіація та артилерія України

Російські окупанти вночі виявляли активність на п’яти напрямках. Український Генштаб повідомляє, що на Слов’янському відрізку фронту штурмів ворога не відзначено, але росіяни атакували на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Відбити вдалося атаки ворога досить успішно.

У ранковому зведенні повідомляється, що в напрямку Бердянського крематорію окупантів була помічена колона вантажівок росіян, як мінімум одна з машин була заповнена тілами ліквідованих бійців Росії. Успішне відбиття атак ворога зафіксовано у районі Бахмутського, Кодеми, Зайцевого, Мар’їнки, Времівки.

На півдні ворог атакував у районі населених пунктів Високопілля та Потьомкіне. Наступ відбито.

Приблизне місце атак на карті

Українські військові не зупиняються — авіація зробила понад 40 бойових вильотів за добу та вдарила по пунктах управління та складів з боєприпасами. Також наголошено на знищенні "Байрактаром" двох одиниць техніки ворога з екіпажем — здетонував боєзапас. Артилерія та ракетні війська вразили понад 10 скупчень окупантів, три взводні опорні пункти, три ЗРК та кілька одиниць броньованої техніки.

Раніше "Телеграф" публікував актуальні карти бойових дій і повідомляв, що частина росіян під Гуляйполем за підтримки південного російського угрупування змінили напрямок своїх зусиль. Повідомляється, що 22 з більш ніж 40 авіаударів були завдані росіянам на півдні.