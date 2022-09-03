Загрози людям та шкода природі: окупанти перетворюють українські курорти на небезпечне місце (відео)

Жити поряд з окупантами місцевим жителям стає дедалі важче

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях продовжують тиснути на українців. Загрозами та залякуваннями вони намагаються схилити їх до участі у псевдореференумі. У Мелітопольському районі, зокрема в курортній Кирилівці, незважаючи на активність партизанів, частина колаборантів не боїться за своє життя і ходить по домівках із погрозами депортації людей.

Про це повідомляє місцеве видання "РІА-М". Людей змушують прийти на "референдум", заявляючи, що інакше "самі прийдемо", а на питання про приєднання до Росії вимагають ствердної відповіді, погрожуючи надіслати українців на Далекий Схід. Натомість нібито заселять росіян, котрі хочуть жити на півдні нашої країни.

Росіяни, окупувавши частину півдня України, завдають шкоди не лише людям, а й природі — у Бердянському порту наприкінці серпня з’явилася мазутна чорна пляма на воді. У вересні його вже рознесло Азовським морем — чорні "нитки" помітили в Кирилівці. Вода піниться, каламутна і вкрита плівкою.

Через деякий час море та вітер погнали плями з нафтопродуктів далі. Залишається лише припускати, яку шкоду це встигне завдати як птахам, і морським жителям. Азовське море, крім популярної рекреаційної зони, було місцем рибного промислу.

Сама Кирилівка і околиці перебуває у запустінні — нічого не працює, а місцеві колаборанти обіцяють заплатити батькам, якщо їхні діти підуть навчатись у школи окупантів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни після початку контрнаступальних дій ЗСУ на півдні масово залишають окуповані території як на материковій Україні, так і в Криму. Наприкінці літа вони отримали нові методички для спілкування з місцевим населенням – ступінь маніпуляції вражає.