Угрозы людям и вред природе: оккупанты превращают украинские курорты в опасное место (видео)

Жить рядом с оккупантами местным жителям становится все тяжелее

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях продолжают давить на украинцев. Угрозами и запугиваниями они пытаются склонить их к участию в псевдореференуме. В Мелитопольском районе, в частности в курортной Кирилловке, несмотря на активность партизан, часть коллаборантов не боится за свои жизни и ходит по домам с угрозами депортации людей.

Об этом сообщает местное издание "РИА-М". Людей заставляют прийти на "референдум", заявляя, что иначе "сами придем", а на вопрос о присоединении к россии требуют утвердительный ответ, угрожая выслать украинцев на Дальний Восток. Взамен якобы заселят россиян, которые хотят жить на юге нашей страны.

Россияне оккупировав часть юга Украины наносят вред не только людям, но и природе — в Бердянском порту в конце августа появилось мазутное черное пятно на воде. В сентябре его уже разнесло по Азовскому морю — черные "нитки" заметили в Кирилловке. Вода пенится, мутная и покрыта пленкой.

Через некоторое время море и ветер погнали пятна из нефтепродуктов дальше. Остается только предполагать, какой вред это успеет нанести как птицам, так и морским обитателям. Азовское море, кроме популярной рекреационной зоны, было и местом рыбного промысла.

Сама Кирилловка и окрестности пребывает в запустении — ничего не работает, а местные коллаборанты обещают заплатить родителям, если их дети пойдут учиться в школы оккупантов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне после начала контрнаступательных действий ВСУ на юге массово покидают оккупированные территории как на материковой Украине, так и в Крыму. В конце лета они получили новые методички для общения с местным населением — степень манипуляции поражает.