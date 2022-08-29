Черная вода в море, запустение и ожидание ВСУ: как живет оккупированный Бердянск (фото, видео)

Бердянск всегда привлекал туристов из Украины сочетанием отдыха и активностей

Часть Запорожской области на берегу Азовского моря оккупирована россиянами уже около полугода. Несмотря на усилия оккупантов им не удалось добиться массового одобрения местных жителей, которые продолжают вести рассчеты в гривне и игнорировать попытки россиян устроить "праздники".

В городе все постепенно приходит в упадок, за состоянием зеленых насаждений и уборкой никто не следит. Красивый и солнечный портовый город всегда отличался обилием цветов, но не в летний сезон 2022 года.

Бердянск до и во время оккупации

россия пытается привлечь людей на свою сторону пустыми обещаниями

Оккупанты не только приводят к упадку Бердянск, но и стали вероятной причиной экологической катастрофы неподалеку от порта. Местные СМИ сообщают, что вода в акватории почернела, а на городских пляжах стоит вонь. Вероятной причиной могла стать утечка мазута или других жидкостей с потопленого "саратова" в порту. На нем ежедневно происходят взрывы.

Местные жители продолжают ждать прихода украинской армии и освобождения от российской оккупации, которая принесла столько горя и проблем Украине. По Бердянску развешивают листовки и значки с украинским флагом, а на пляже камнями выкладывают "ЗСУ".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит в курортных городах и поселках оккупированной Херсонской области. В Геническе на одном из популярных пляжей вместо туристов — медузы в море, а в Скадовске все также в упадке — в районную больницу в качестве гуманитарки поставляют даже физраствор.