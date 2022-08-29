Чорна вода в морі, запустіння та очікування ЗСУ: як живе окупований Бердянськ (фото, відео)

Бердянськ завжди приваблював туристів з України поєднанням відпочинку та активностей

Частину Запорізької області на березі Азовського моря окуповано росіянами вже близько пів року. Попри зусилля окупантів, їм не вдалося домогтися масового схвалення місцевих жителів, які продовжують вести розрахунки в гривні та ігнорувати спроби росіян влаштувати "свята".

У місті все поступово занепадає, за станом зелених насаджень і прибиранням ніхто не стежить. Гарне і сонячне портове місто завжди відрізнялося великою кількістю квітів, але не в літній сезон 2022 року.

Бердянськ до та під час окупації

росія намагається привернути людей на свій бік порожніми обіцянками

Окупанти не тільки призводять до занепаду Бердянськ, а й стали ймовірною причиною екологічної катастрофи неподалік порту. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вода в акваторії почорніла, а на міських пляжах стоїть сморід. Ймовірною причиною міг стати витік мазуту чи інших рідин із потопленого "саратова" у порту. На ньому щодня відбуваються вибухи.

Місцеві жителі продовжують чекати на прихід української армії та звільнення від російської окупації, яка принесла стільки горя та проблем Україні. Бердянськом розвішують листівки та значки з українським прапором, а на пляжі камінням викладають "ЗСУ".

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається у курортних містах та селищах окупованої Херсонської області. У Генічеську на одному з популярних пляжів замість туристів — медузи в морі, а в Скадовську все також у занепаді — до районної лікарні гуманітаркою постачають навіть фізрозчин.