Оккупанты получили новые методички для общения с украинцами: чем могут пригрозить

Местных жителей могут "сдать" в полицию за родственные связи или нежелание жить в россии

Общение с населением на оккупированной территории россияне и коллаборанты проводят по методичке. Ранее она включала в себя больше вопросы "отбеления" российской власти после вторжения в Украину. В новом документе, появившемся в сети, распространяют фейки о происходящем на подконтрольной части Украины, а также пытаются убедить местных жителей в долговременности оккупации.

В новом файле 30 вопросов с рекомендациями ответов, действий и реакций. Например, на вопрос выезда в другие области Украины или Европу предполагается переложить ответственность на этот вопрос только на украинские и европейские власти и заявить о гонениях на русскоязычных. Отдельно стоит отметить рекомендацию, как поступать с теми, кто в россии жить не хочет — о них рекомендуют сообщать полиции или силовикам оккупантов. Такой же сценарий приготовили для тех, чьи родные сражаются за Украину.

Интересные моменты, которые радикально расходятся с действительностью — заявления о том, что в западной части Украины польский злотый ходит наравне с украинской валютой, а также, что в Крыму люди не слышат взрывов. Ориентируясь на упомянутые географические объекты, методичка используется на юге Украины.

Таблица с примерами работы с возражениями населения на оккупированной территории

Ранее "Телеграф" рассказывал, как россия пытается завоевать местное население на захваченных территориях — организовывают постоянные праздники, прославляющие россию и триколор, а также привозя как гуманитарку физраствор в больницы и корм для животных.