"Не говорим слово "война", критикуем гейпарады": в сети показали методичку для оккупантов

Враг пытается морально воздействовать на украинцев, которые отрезаны линией фронта

Российские оккупанты на временно захваченных территориях не только вводят свои порядки и пытаются перевести украинские земли в рублевую зону, они ещё общаются с населением по специальной методичке которая призвана "отбелить" российскую федерацию после вторжения в Украину и максимально очернить украинскую власть.

Пример такой методички выложили в Facebook. Заявления — циничные. Например, фразу "пристрелили" предлагается заменить фразой "проблема была решена". А в пояснении указано, что употребляется в отношении домашних собак, мародеров и представителей территориальной обороны, поскольку первая формулировка крайне негативно влияет на местное население.

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Отметим также что многие понятия пытаются подменить, заявляя, что обвинять нужно только украинскую власть. Как пример приводят ситуации отключения электроэнергии. Пропагандистская методичка рекомендует обвинять в проблемах либо предыдущую администрацию, либо киевские власти, распространяя фейки о массовых отключениях.

Каждую замену объясняют

Обвинять предлагают власть и США

"С понятиями Украина и украинец" оккупанты вынуждены будут мириться до "формирования госаппарата", а слово "война" — употреблять запретили. При этом образ "российского солдата" обеляют через православие.

Как ранее писал "Телеграф", об адекватном поведении оккупантов говорить нельзя. Массовые данные о жестокости и изнасиловании несовершеннолетних это доказывают. Свидетельства из оккупированного Херсона показывают что на блокпостах можно встретить как спокойное отношения, так и стать объектом оголения и тщательного досмотра или получить выстрел в голову.