"Не говоримо слово "війна", критикуємо гейпаради": у мережі показали методичку для окупантів

Ворог намагається морально вплинути на українців, які відрізані лінією фронту

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях не тільки вводять свої порядки та намагаються перевести українські землі в рубльову зону, вони ще спілкуються з населенням за спеціальною методичкою, яка покликана "відбілити" російську федерацію після вторгнення в Україну та максимально очорнити українську владу.

Приклад такої методички виклали у Facebook. Заяви – цинічні. Наприклад, фразу "пристрелили" пропонується замінити фразою "проблема була вирішена". А в поясненні вказано, що використовується щодо домашніх собак, мародерів та представників територіальної оборони, оскільки перше формулювання вкрай негативно впливає на місцеве населення.

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Зазначимо також, що багато понять намагаються підмінити, заявляючи, що звинувачувати потрібно лише українську владу. Як приклад наводять ситуації відключення електроенергії. Пропагандистська методика рекомендує звинувачувати у проблемах або попередню адміністрацію, або київську владу, розповсюджуючи фейки про масові відключення.

Кожну заміну пояснюють

Звинувачувати пропонують владу та США

"З поняттями Україна та українець" окупанти змушені будуть миритися до "формування держапарату", а слово "війна" — вживати заборонили. При цьому образ "російського солдата" обіляють через православ’я.

Як раніше писав "Телеграф", про адекватну поведінку окупантів говорити не можна. Масові дані про жорстокість та згвалтування неповнолітніх це доводять. Свідчення з окупованого Херсона показують, що на блокпостах можна зустріти як спокійне відношення, так і стати об’єктом оголення та ретельного огляду або отримати постріл у голову.