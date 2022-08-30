"Вывозят потомство, шмотки и унитазы": россияне внезапно закрыли "курортный сезон" в Бердянске и принялись бежать

Оккупанты вывозят семьи в сторону оккупированного Крыма

На фоне новостей о контрнаступлении Вооруженных сил Украины в Херсонской области российские оккупанты из соседнего Запорожья, которое им удалось оккупировать частично, внезапно завершили пародию на "курортный сезон" и начали массово вывозить свои семьи. Так, из временно захваченного Бердянска, где море сейчас стало черным, а местное население ждет прихода украинских военных, россияне бегут в Крым.

Об этом сообщило региональное информационное агентство "Мелитополь". По их информации, российские оккупанты взялись вывозить из Бердянска не только семьи, но и все награбленное за полгода. Отмечается, что массовый отток "российских туристов" начался с 27 августа и продолжается по сей день.

"Активно пользуясь услугами местных перевозчиков и даже снимая с линии маршрутные такси, они (россияне — ред.) вывозили потомство, шмотки, унитазы. Все в лучших российских народных традициях", — описывают ситуацию местные жители.

Напомним, что из-за россиян в Бердянске все приходит в упадок — красивый и солнечный портовый город всегда отличался большим количеством цветов, но не в летний сезон 2022 года. За состоянием зеленых насаждений и уборкой никто не следит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Геническе на одном из популярных пляжей вместо туристов — медузы в море, а в Скадовске все также в упадке — в районную больницу гуманитаркой поставляют даже физраствор.