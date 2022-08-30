"Вивозять потомство, лахи та унітази": росіяни раптово закрили "курортний сезон" в Бердянську й взялися втікати

Окупанти вивозять сім'ї в бік окупованого Криму

На тлі новин про контрнаступ Збройних сил України у Херсонській області російські окупанти з сусіднього Запоріжжя, яке їм вдалося окупувати частково, раптово завершили пародію на "курортний сезон" та почали масово вивозити свої сім'ї. Так, з тимчасово захопленого Бердянська, де море зараз стало чорним, а місцеве населення чекає на прихід українських військових, росіяни тікають в Крим.

Про це повідомило регіональне інформаційне агентство "Мелітополь". За їх інформацією, російські окупанти взялися вивозити з Бердянська не тільки сім'ї, а й все награбоване за пів року. Зазначається, що масовий відтік "російських туристів" почався з 27 серпня й триває дотепер.

"Активно користуючись послугами місцевих перевізників і навіть знімаючи з лінії маршрутні таксі, вони (росіяни — ред.) вивозили потомство, лахи, унітази. Все у найкращих російських народних традиціях", — описують ситуацію місцеві жителі.

Нагадаємо, що через росіян у Бердянську все занепадає — гарне і сонячне портове місто завжди відрізнялося великою кількістю квітів, але не в літній сезон 2022 року. За станом зелених насаджень і прибиранням ніхто не стежить.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у Генічеську на одному з популярних пляжів замість туристів — медузи в морі, а в Скадовську все також у занепаді — до районної лікарні гуманітаркою постачають навіть фізрозчин.