До заходу залишилося трохи більш як два тижні, а віз поки немає ні в кого з рф — ні в дипломатів, ні в журналістів

росія обурена тим, що їхнім дипломатам не видають візи в США до щорічної зустрічі лідерів країн ООН у вересні. Вона відбудеться в Нью-Йорку і на неї росія запросила в країни-господарки 56 віз. Поки що не було відповіді за жодною. Ця делегація потрібна для прибуття глави МЗС Сергія Лаврова та супутників на засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН. Не відповіли щодо візиту також і російським журналістам, які хочуть супроводжувати дипломатів.

Про це пише "REUTERS". Посол росії в ООН василій небензя вже звернувся до генсека організації Антоніу Гутерреша через те, що росіянам не дають візи і на інші заходи ООН в останні місяці. Зокрема, йшлося про правоохоронців із рф, включаючи міністра внутрішніх справ.

У Держдепі США зазначили, що не коментують окремі випадки, а документи на візи потрібно подавати якомога раніше, оскільки через дії росії проти посольства США в рф штат диппредставництва зменшився і це обмежує можливості по обробці візових документів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сергія Лаврова не сприймають серйозно вже навіть у рф через його абсурдні пояснення причин ізоляції росії. Він також регулярно звинувачує союзників України у русофобії, забуваючи, що саме його країна розпочала війну в Європі у 21 столітті.