Новий рейтинг країн-друзів України: США та Британія не увійшли до трійки лідерів

Рейтинг складався не лише на підставі виділеної грошової допомоги

Після початку російського вторгнення в Україну багато країн світу надали серйозну підтримку нашій країні, приймаючи біженців, виділяючи фінансову допомогу та поставляючи зброю.

Видання Forbes склало рейтинг із двадцяти країн, які допомагали Україні найбільше. При цьому підтримку автори рейтингу оцінювали не лише у грошовому еквіваленті, а й також враховували дипломатичні кроки.

Усі країни списку надали Україні базову підтримку та підтримували нашу країну в ООН, запровадили проти росії санкції та брали участь у самітах "Рамштайну".

Крім того, 8 із 20 країн визнали геноцид українців з боку росії чи СРСР, ще чотири зробили це частково, а решта лише у спільних заявах.

Важливим критерієм, який враховували автори рейтингу, є висилка з країни російських дипломатів, хоча це може бути і не пов’язане із вторгненням в Україну. У цьому параметрі перше місце посідає Болгарія, яка вислала 81 дипломата, у Польщі, яка посідає друге місце, лише 45.

Що стосується грошової підтримки, то на першому місці в списку очікувано США з 44,5 мільярдами євро, за якими пішли Німеччина і Великобританія з 7,6 і 6,6 млрд відповідно.

Однак, якщо дивитися на співвідношення виділеної допомоги до ВВП країни, то трійка лідерів помітно зміниться. Так на перше місце в такому разі вийде Естонія (1,13%), а за нею підуть Латвія (1,03%) та Польща (0,88%).

Як повідомлялося раніше, росія, схоже, не має наміру закінчувати війну найближчим часом, а кривавий диктатор володимир путін підписав указ, згідно з яким чисельність російської армії буде збільшена ще на 137 тисяч осіб.