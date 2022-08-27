Новый рейтинг стран-друзей Украины: США и Британия не вошли в тройку лидеров

Рейтинг составлялся не только на основании выделенной денежной помощи

После начала российского вторжения в Украину множество стран мира оказали серьезную поддержку нашей стране, принимая беженцев, выделяя финансовую помощь и поставляя оружие.

Издание Forbes составило рейтинг из двадцати стран, которые помогали Украине больше всего. При этом поддержку авторы рейтинга оценивали не только в денежном эквиваленте, но и также учитывали дипломатические шаги.

Все страны списка оказали Украине базовую поддержку и поддерживали нашу страну в ООН, ввели против россии санкции и участвовали в саммитах "Рамштайна".

Кроме того, 8 из 20 стран признали геноцид украинцев со стороны россии или СССР, еще четыре сделали это частично, а остальные только в совместных заявлениях.

Важный критерий, который учитывали авторы рейтинга, это высылка из страны российских дипломатов, хотя это может быть и не связано со вторжением в Украину. В этом параметре первое место занимает Болгария, которая выслала 81 дипломата, у Польши, занимающей второе место, только 45.

Что касается денежной поддержки, то на первом месте в списке ожидаемо оказались США с 44,5 миллиардами евро, за которыми последовали Германия и Великобритания с 7,6 и 6,6 млрд соответственно.

Однако если смотреть на соотношение выделенной помощи к ВВП страны, то тройка лидеров заметно изменится. Так на первое место в таком случае выйдет Эстония (1,13%), а за ней последуют Латвия (1,03%) и Польша (0,88%).

Как сообщалось ранее, россия похоже не намерена заканчивать войну в ближайшее время, а кровавый диктатор владимир путин подписал указ, согласно которому численность российской армии будет увеличена еще на 137 тысяч человек.